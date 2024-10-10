SuperJob: россияне назвали порогом бедности 43 тыс. руб. в месяц

Россияне определили порог бедности на уровне 43 тыс. руб. в месяц, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования портала по подбору работы SuperJob.

Отмечается, что в Москве он составляет 45 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 41 тыс. руб., а в других регионах — 42 тыс. руб. Мужчины устанавливают порог бедности на уровне 45 тыс. руб., тогда как женщины считают его равным 40 тыс. руб.

Для достижения уровня счастья россиянам необходимо зарабатывать 250 тыс. руб. в месяц. В Москве мужчины нуждаются в 270 тыс. руб., а женщины — в 230 тыс. руб. В Санкт-Петербурге требуется около 240 тыс. руб.

Порог богатства составляет 860 тыс. руб. в месяц, в Москве для мужчин этот показатель равен 920 тыс. руб., а для женщин — 780 тыс. руб. В Санкт-Петербурге богатым считается человек с доходом свыше 800 тыс. руб.

В 2023 году уровень бедности в России достиг исторического минимума, составив 9,3% населения, что соответствует 13,5 млн человек, находящихся за чертой бедности.

Ранее экономист Евгений Гольдфайн сообщил, что жителям России необходимо избавляться от наличных денег.