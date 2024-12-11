SuperJob: только 9% работодателей в России выплатят работникам 13-ю зарплату

Согласно исследованию, проведённому сервисом SuperJob, лишь около 10% работодателей в России намерены выплатить своим сотрудникам тринадцатую зарплату по итогам 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

О намерении выплатить 13-ю зарплату в конце года сообщили лишь 9% компаний. При этом 10% из них планируют сделать это только для определённых категорий сотрудников. Такие данные приводит SuperJob со ссылкой на РИА Новости.

В то же время 63% компаний не планируют выплачивать 13-ю зарплату. 18% респондентов пока не приняли решение по этому вопросу, а 10% — затруднились с ответом.

Ранее юрист Иванова напомнила, кто может получить 13-ю зарплату в 2024 году. Она отметила, в каких-то компаниях тринадцатая зарплата является своеобразным подарком работнику к Новому году, а где-то — индексацией. Право на данную выплату может быть зафиксировано в коллективном трудовом договоре.