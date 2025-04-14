Свиньям из ЕС не место в Британии: в стране ввели запрет на ввоз мяса и молочных продуктов

В Соединенном Королевстве больше не будут продавать свинину из Европейского союза. Власти в стране ввели ограничения на импорт мяса и молочных продуктов из ЕС, пишет британская The Guardian.

Также будут введены ограничения на продажу мяса крупного рогатого скота, овец и коз с целью предотвращения распространения ящура.

В соответствии с информацией, опубликованной в прессе, путешественники, прибывающие в Великобританию, не смогут провезти с собой продукты, которые запрещены к ввозу, включая бутерброды, в составе которых могут быть товары, не разрешённые к ввозу.

В случае выявления запрещенных к ввозу товаров сотрудники таможни изымают их и утилизируют. При этом нарушителю может быть назначен штраф в размере до 5 тыс. фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в РФ запретили ввоз из Евросоюза любой продукции животноводства. Такое ограничение связано с эпидемией ящура в Германии. Россельхознадзор полагает, что одной из причин появления заболевания стало неконтролируемое перемещение скота и продукции через Украину по территории ЕС.