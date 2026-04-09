Связь в регионах может стать доступнее благодаря новой инфраструктурной инициативе

Российские телекоммуникационные компании предложили включать элементы инфраструктуры связи в проекты строительства железных и автомобильных дорог, линий электропередачи и трубопроводов. Инициатива направлена в Минцифры Российской Федерации в рамках подготовки обновленной стратегии развития отрасли связи до 2035 года, сообщают « Известия ».

Авторы инициативы считают необходимым подготовить нормативные изменения, которые упростят операторам доступ к линейным объектам смежных отраслей экономики. Речь идет о создании вдоль новых инфраструктурных объектов минимальной технической базы для будущего размещения линий связи — например, кабельной канализации, креплений для воздушных кабелей и других инженерных решений.

По мнению участников рынка, такой подход позволит заметно сократить сроки и стоимость строительства телекоммуникационных сетей, а также расширить доступ к услугам связи в удаленных территориях.

В «ЭР-Телеком Холдинг» отметили, что сегодня основными препятствиями при прокладке линий вдоль магистралей остаются отсутствие подготовленной инфраструктуры, сложности с доступом к земельным участкам и длительные процедуры согласования. Все это увеличивает стоимость проектов и затягивает сроки их реализации.

В министерстве подтвердили, что вопрос упрощения доступа операторов к линейным объектам уже включен в план реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года, и по этому направлению уже ведется работа.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что подготовка мест для размещения объектов связи на этапе строительства другой инфраструктуры позволит снизить капитальные расходы операторов. По его оценке, это может положительно сказаться не только на стоимости услуг для абонентов, но и на качестве мобильной связи в регионах.

