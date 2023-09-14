Свыше 10 инвесторов начали строительство импортозамещающих предприятий на земле за рубль в Подмосковье

В Подмосковье свыше десяти инвесторов, получивших участки по программе «Земля за 1 рубль», уже начали строить будущие импортозамещающие предприятия, сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

Компании, которым предоставили землю за рубль, реализуют тринадцать проектов в сферах машиностроения и металлургии, а также в фармацевтической отрасли, сегменте стройматериалов, пищевой и химической промышленности. Импортозамещающие производства будут запущены в том числе в Химках, Домодедово и Мытищах.

«Реализация этих тринадцати проектов позволит привлечь в регион практически четырнадцать миллиардов рублей инвестиций и создать почти 1,6 тысячи новых рабочих мест», — отметила министр.

Так, например, в Домодедово инвестор принял решение о расширении производства уникального оборудования в отрасли металлообработки, уточнили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Металлообрабатывающий цех компания возводит на участке площадью 0,5 гектара. Помимо этого, в Орехово-Зуево сразу на трех земельных участках, полученных по льготной программе, продолжается строительство завода осей для прицепов и полуприцепной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал на важность поддержки уникальных импортозамещающих производств.