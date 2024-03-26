Свыше 100 экспертов приняли участие в форуме креативных индустрий в Подмосковье

В подмосковной Коломне состоялся муниципальный форум креативных индустрий «КреативТерра», сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие посвятили поиску нестандартных решений для развития проектов и территорий. Участие в дискуссии приняли свыше ста экспертов, в том числе предприниматели, представители Мособлдумы, областного Мининвеста и Минкульта, центра «Мой бизнес», а также администрации Коломны.

Модератором форума выступила председатель Комитета по развитию креативных индустрий Московского областного отделения «Опоры России» Ирина Патрикеева. Она отметила, что единое поле подмосковного бренда предпринимательских креативных проектов можно создать при использовании исторического, культурного и природного потенциала региона. Таким образом, указала она, вырастет спрос на местный продукт, как следствие, станет больше рабочих мест и произойдет усиление региональной экономики.

Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, в свою очередь, рассказала, что сейчас в региональном парламенте разрабатывается законопроект о развитии креативных индустрий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для бизнеса.