Свыше 1,1 млн га составит площадь посевов в Рязанской области

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, общая посевная площадь в Рязанской области в текущем году составит более 1,136 млн гектаров. Об этом сообщает 7info.

Он добавил, что за последние почти 30 лет это наиболее высокие показатели в сельском хозяйстве. В минувшем году в регионе вернули в оборот 20 тыс. гектаров заброшенной пашни, еще 11 тыс. гектаров планируется вернуть в этом году.

По мнению главы Рязанской области, на сегодняшний день аграрии ведут работы по боронованию почвы, проводят подкормку озимых, вносят удобрения, уже засеяно 10% от запланированных яровых культур.

Ранее сообщалось, что посевная кампания началась в Московской области 15 апреля.