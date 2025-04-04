В Подмосковье в апреле начнется посевная кампания

В регионе в этом месяце начнется посевная кампания. Старт работ запланирован на 15 апреля, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году в Подмосковье будет увеличена общая посевная площадь. Она составит более 566 тыс. га, что на 7% больше, чем в прошлом году. Из них 102 тыс. га придется на озимые культуры посева осени 2024 года. На многолетние травы посева прошлых лет придется 216 тыс. га, на яровые культуры — более 248 тыс. га.

В планах — увеличить объемы производства. Валовый сбор зерновых и зернобобовых планируют увеличить на 39 тыс. тонн, овощей — на 10 тыс. тонн, картофеля — на 1 тыс. тонн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что реализация аграрных проектов имеет большое значение для развития экономики области.