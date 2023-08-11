Свыше 12 тысяч раз воспользовались калькулятором парковочных мест для нежилых объектов в Подмосковье

Проектировщики, инвесторы, девелоперы и застройщики Подмосковья воспользовались калькулятором парковочных мест для объектов нежилого назначения свыше двенадцати тысяч раз за пять месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

Сервис в формате калькулятора просто в использовании, он сокращает время, затрачиваемое на выполнение расчета, и помогает избежать неточностей, подчеркнул министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«Необходимо лишь ввести исходные данные о будущем объекте капитального строительства с учетом его назначения. Специалистом будет получено нормативное количество парковочных мест», — рассказал министр.

Бесплатный онлайн-сервис, реализованный Мособлархитектурой в марте этого года, доступен на Геопортале Подмосковья. В среднем в месяц им пользуются по 2,5 тысячи раз, уточнил, в свою очередь, гендиректор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на Геопортал нанесены все подмосковные парки.