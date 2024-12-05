Свыше 15 тыс. тонн шоколада и какао-продукции изготовлено в Рязанской области с начала года

В Рязанской области с января по октябрь включительно выпущено свыше 15 тыс. тонн шоколада и какао-продуктов. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный орган статистики.

Уточняется, что это почти на 10% больше показателя прошлого года.

Добавляется, что также за указанный период в Рязанской области было изготовлено свыше 10 тыс. тонн сахаристых изделий, что на 6% больше, чем в 2023 году.

Отмечается, что в целом на одного жителя региона в октябре пришлось 1,3 кг зефира и 2,2 кг шоколада.

Ранее сообщалось, что кондитерская фабрика из Химок выпустила 200 тонн шоколада за полгода.