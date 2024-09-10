Свыше 150 сельхозорганизаций примут участие в VIII региональном фестивале «Спожинки» в Рязани

В предстоящую субботу в Рязани состоится VIII региональный фестиваль «Праздник урожая «Спожинки». Об этом сообщило 7info.

Уточняется, что в программе заявлено множество мероприятий, в том числе презентация достижений агропромышленного комплекса региона. В мероприятии поучаствуют свыше 150 организаций, работающих в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также фермеры.

Отмечается, что также мастера вождения спецтехники проведут мастер-класс, состоится выставка-ярмарка продукции с участием 16 муниципальных образований Рязанской области. Кроме того, будет проведена демонстрация современных технологий в агропромышленном комплексе, а также различных видов сельскохозяйственных животных.

Ранее сообщалось, что десятый фестиваль «Луховицкий огурец» прошел на территории экофермы «Былинкино».