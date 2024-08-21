Свыше 1,7 тысячи лифтов выпустили в Подмосковье за полгода

Серпуховский лифтостроительный завод за первые шесть месяцев текущего года произвел свыше 1,7 тысячи лифтов, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подъемники в дальнейшем будут установлены в деловых комплексах, отелях и других общественных зданиях. Как уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, шестьдесят пять процентов продукции Серпуховского лифтостроительного завода было выпущено для проектов частных застройщиков, еще тридцать пять процентов — для капремонта МКД.

«До конца 2024 года СЛЗ планирует выпустить еще 1,8 тысячи лифтов. В ближайшей перспективе завод планирует выйти на мощность в десять тысяч лифтов ежегодно», — отметила Екатерина Зиновьева.

Сейчас на заводе производят лифты широкой ценовой категории — от серийных моделей до бизнес-класса. Как отметил управляющий СЛЗ Леонид Черногог, первое полугодие стало очень продуктивным для предприятия, были заключены новые контракты, наняты и обучены работники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых программах поддержки для бизнеса в Подмосковье.