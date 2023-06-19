Свыше 20 новых коммерческих проектов поступило в ЦСС Подмосковья за неделю

Двадцать два новых коммерческих проекта поступило в Центр содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области на минувшей неделе. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Как уточнили в ведомстве, в Мытищах планируют построить складской комплекс. Объект намерены возвести на участке площадью свыше двадцати гектаров.

В городском округе Ступино запланировано строительство отеля, в Одинцовском — сыроварни. Кроме того, в Коломне появится производственный цех, а в Ленинском округе — новое административное здание.

Ранее сообщалось, что в Коломне начнут производить уникальные по мощности двигатели. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа.