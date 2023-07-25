Свыше 20 проектов импортозамещения реализовали в Подмосковье с начала года

Двадцать два проекта, направленных на развитие импортозамещения, реализовали в Подмосковье с начала года, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

Глава областного Мининвеста уточнила, что общая сумма инвестиций по данным проектам превышает двадцать миллиардов рублей. Кроме того, в регионе создано свыше 1,4 тысячи новых рабочих мест.

По словам Екатерины Зиновьевой, проекты направлены на организацию выпуска важнейшей для импортозамещения продукции, в том числе промышленного оборудования, продуктов питания и косметики.

«Перед Подмосковьем стоит задача по реализации в текущем году пятидесяти проектов в сфере импортозамещения», — подчеркнула министр.

Как уточнили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, так, например, одна из компаний открыла на территории индустриального парка в Сергиевом Посаде уникальное производство по изготовлению оборудования для нефтегазодобычи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность поддержки уникальных импортозамещающих производств.