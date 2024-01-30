Свыше 200 миллионов рублей выделили в Подмосковье на соцконтракты в этом году

В этом году на выплаты по социальным контрактам в бюджете Подмосковья предусмотрели свыше двухсот миллионов рублей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Ее слова приводит ТАСС .

«В этом году выплаты по социальному контракту проиндексированы, например, для поиска работы ее размер составляет почти двадцать тысяч рублей ежемесячно», — указала глава областного Минсоцразвития.

Людмила Болатаева отметила, что чаще всего жители Подмосковья оформляют соцконтракт на открытие собственного дела.

В министерстве социального развития Московской области напомнили, что максимальная сумма помощи по социальному контракту составляет триста пятьдесят тысяч рублей. Сумма зависит от цели. Оформить контракт можно через портал госуслуг.

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