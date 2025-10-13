Свыше 200 млн рублей льготных займов получили нижегородские предприниматели

За первые девять месяцев 2025 года предприниматели Нижегородской области получили 68 льготных микрозаймов на общую сумму свыше 200 миллионов рублей через цифровую платформу МСП.РФ. Финансовая поддержка реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», являющегося частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Цифровизация процесса кредитования кардинально изменила взаимодействие бизнеса с микрофинансовыми организациями. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, единая платформа стала эффективным бэк-офисом для оказания поддержки по стандартизированным процедурам во всех регионах страны. Унификация требований позволила сократить пакет документов и сроки рассмотрения заявок, а автоматическая проверка заемщиков через цифровой профиль значительно упростила процесс. Результатом стало увеличение доли микрозаймов, выдаваемых через МСП.РФ, до 40% от общего объема при средневзвешенной ставке 8,7% годовых, что в два-три раза выгоднее банковских предложений.

Для нижегородских предпринимателей доступны пять программ финансирования с лимитом от 50 тыс. до пяти миллионов рублей и ставками от 5% до 18% годовых в зависимости от условий обеспечения. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, около 80% займов было оформлено дистанционно через цифровую платформу, что подтверждает востребованность онлайн-формата. Полученные средства предприниматели направляют на пополнение оборотного капитала, рефинансирование текущих обязательств и приобретение активов.

Итогом реализации программы стало создание эффективного механизма доступного финансирования для малого и среднего бизнеса. Цифровая экосистема МСП.РФ продолжает развиваться, предлагая предпринимателям прозрачные условия и сокращая административные барьеры при получении льготных займов, что способствует устойчивому развитию бизнеса в условиях текущей экономической реальности.

