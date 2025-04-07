Предприниматели Подмосковья получили более 175 млн рублей от Фонда микрофинансирования

По итогам первого квартала 2025 года подмосковный Фонд микрофинансирования выдал предпринимателям более 175 млн рублей в виде льготных займов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С начала года бизнес Подмосковья получил 72 займа в Московском областном фонде микрофинансирования. <…> Больше всего займов было предоставлено по общей программе фонда — поддержку на сумму 59 млн рублей получили 22 предпринимателя», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме того, в числе востребованных у областных предпринимателей оказались программы «Социальный бизнес» и «Производство».

Одним из получателей займа в размере 1 млн рублей по ставке 2% стала компания «Ортопедический салон „ПОСТУПЬ–2“ из Пушкино. Она приобрела диагностическое оборудование для своего ортопедического салона. Предприятие продает лечебно-профилактическую обувь и стельки под собственным брендом Postup. Ознакомиться с программами фонда можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.