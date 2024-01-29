Свыше 250 ИП зарегистрировались на региональном портале Подмосковья за неделю

На минувшей неделе на портале госуслуг Подмосковья зарегистрировались свыше 250 индивидуальных предпринимателей (ИП). Это в пять раз больше, чем неделей ранее.

Также за семь дней на регпортале зарегистрировались свыше двухсот юридических лиц, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале бизнесу доступно более 170 различных услуг и функций, в том числе оформление субсидий и грантов, получение разрешений и лицензий, комплексный сервис взаимодействия с надзорными органами.

Для того, чтобы воспользоваться всеми услугами и сервисами, нужно иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что подмосковные компании оказались в числе лучших экспортеров России.