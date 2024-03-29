Свыше 27 млрд рублей привлекли в Подмосковье в этом году для реализации инвестпроектов

Компании, которые в текущем году выбрали Подмосковье для размещения своих предприятий, планируют инвестировать в проекты свыше двадцати семи миллиардов рублей, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

Так, в этом году акционерное общество «Корпорация развития Московской области» (КРМО) получило сто заявок от предпринимателей на подбор площадки для размещения производств на территории региона.

Около пятнадцати процентов от общего числа заявок приходится на предприятия пищевой промышленности, уточнили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Реализация новых инвестпроектов, по предварительным подсчетам, принесет экономике региона свыше пятидесяти семи миллиардов рублей. В Подмосковье будет создано более тысячи новых рабочих мест.

«Стоит отметить, что объем инвестиций компаний, локализованных КРМО в первом квартале 2024 года, существенно больше аналогичного периода прошлого года. <…> в регионе сохраняется высокая инвестиционная активность», — подчеркнула глава областного Мининвеста.

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