Свыше 30 тонн блинов и оладий экспортировали из Рязанской области в Эстонию и ОАЭ

Из Рязанской области в Эстонию и ОАЭ экспортировали 30 тонн композитной продукции в виде блинов и оладий. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Отмечается, что качество продукции подтверждено результатами лабораторных испытаний.

Уточняется, что в этом году всего из Рязанской области отправили на экспорт около 120 тонн композитной продукции.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в преддверии Пасхи проводятся мастер-классы по изготовлению куличей, посетителями могут стать люди любых возрастов, они могут испечь и украсить куличи, а также забрать сделанную продукцию весом 350 г.