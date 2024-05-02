Мастер-классы по изготовлению куличей проводятся в Московской области в преддверии Пасхи

Сегодня в Доме вкусных историй на территории городского округа Руза в преддверии Светлой Пасхи проходят мастер-классы по изготовлению куличей, их могут посетить и взрослые, и дети. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.