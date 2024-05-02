Мастер-классы по изготовлению куличей проводятся в Московской области в преддверии Пасхи
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Сегодня в Доме вкусных историй на территории городского округа Руза в преддверии Светлой Пасхи проходят мастер-классы по изготовлению куличей, их могут посетить и взрослые, и дети. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Гости смогут испечь и украсить куличи, а также забрать сделанную продукцию весом 350 граммов. Кроме того, им расскажут о происхождении пасхальной выпечки, а также предложат поучаствовать в беседе в процессе приготовления, добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.