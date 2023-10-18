Свыше 30 тысяч тонн молока в год будут производить на новом животноводческом комплексе в Ступино

Тридцать четыре тысячи тонн молока в год будут производить на новом животноводческом комплексе «Бортниково» в подмосковном Ступино, сообщило РИАМО .

На современном хозяйстве есть четыре коровника, три площадки для молодняка и зал с каруселью для доения коров.

Благодаря открытию этого животноводческого комплекса в Московской области создано двести шестьдесят рабочих мест, половину из которых займут жители региона.

Животноводческий комплекс в Ступино открылся на прошлой неделе. На предприятии побывал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава региона проверил работу хозяйства и пообщался с работниками.