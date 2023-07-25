Свыше 36 тысяч услуг оказал предпринимателям подмосковный центр «Мой бизнес» с начала года

Центр «Мой бизнес» в Подмосковье с начала года оказал свыше тридцати шести тысяч услуг предпринимателям и физлицам, сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Самыми востребованными услугами среди предпринимателей стали консультации по открытию бизнеса и действующим в регионе мерам поддержки, уточнила министр.

Екатерина Зиновьева также напомнила, что подмосковным бизнесменам доступны услуги по рекламе, в том числе по созданию сайта, печатной продукции и видеоролика об их товарах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что регион является лидером в стране по числу особых экономических зон. Он также указывал, что бизнесу в Подмосковье продолжат оказывать всестороннюю поддержку.