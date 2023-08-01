Свыше 40 миллионов рублей льготных займов получили соцпредприятия Подмосковья с начала года

Московский областной фонд микрофинансирования с начала этого года выдал свыше сорока миллионов рублей в виде льготных займов по специальной программе «Социальный бизнес», сообщила глава министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Министр подчеркнула, что социальное предпринимательство играется важную роль в экономике и жизни региона. Она также напомнила, что в рамках программы «Социальный бизнес» субъекты МСП могут получить займы в размере до двух миллионов рублей по ставке два процента годовых на срок до трех лет.

«С начала года Фонд (микрофинансирования. — прим. ред.) выдал 28 таких займов на общую сумму порядка 42 миллионов рублей», — уточнила Зиновьева.

Глава областного Мининвеста напомнила, что статус социального предприятия нужно подтверждать каждый год. Подать заявку на получение такого статуса можно на региональном портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов Подмосковья активнее включаться в процесс создания условий для работы малого и среднего бизнеса.