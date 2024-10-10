Свыше 40 новых грузоотправителей привлек Центр продажи услуг Рязани в этом году

За девять месяцев с начала текущего года Центр продажи грузовых услуг в Рязани заключил договоры более чем с 40 новыми грузоотправителями, в том числе на комплексное транспортное обслуживание. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что указанный центр предлагает примерно 70 услуг компании РЖД, включая предоставление железнодорожного подвижного состава, резервирование вагоно-мест в составе сервиса «Грузовой экспресс», погрузочно-разгрузочные работы и хранение грузов, комплексное транспортное обслуживание.

Поясняется, что с января по сентябрь погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила почти восемь миллионов тонн, что почти на 4% выше показателя за аналогичный период 2023 года. Среди ключевых номенклатур грузов, перевозимых в регионе по железной дороге, – зерно и продукты перемола, нефть и нефтепродукты, химикаты и сода, лом черных металлов, товары народного потребления.

Ранее сообщалось, что более чем на 10% увеличилась погрузка лома черных металлов на железной дороге в Рязанской области с начала года.