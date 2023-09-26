Свыше 40 тысяч услуг получили предприниматели Подмосковья в центре «Мой бизнес» с начала года
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Более сорока тысяч услуг оказано подмосковным предпринимателям в центре «Мой бизнес» с начала года, сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.
Самыми востребованными услугами, уточнила министр, стали создание сайтов, регистрация товарного знака, а также производство видеороликов и печатной продукции.
«Наиболее активно за поддержкой центра («Мой бизнес». — прим. ред.) обращаются действующие субъекты МСП — почти половина оказанных услуг, на втором месте — физлица, на третьем — самозанятые», — подчеркнула глава министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в регионе стараются делать удобными сервисы для бизнеса.