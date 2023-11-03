Свыше 500 миллионов рублей вложат в производство рулонных штор в Щелково
Фото: [пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
Производитель рулонных штор расширит производство. Проект будет реализован на территории индустриального парка «iЩелково», сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.
Как рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева, общий объем инвестиций составит свыше пятисот миллионов рублей. Из них четыреста пятьдесят миллионов предприятие получило в рамках госпрограммы «Промышленная ипотека».
«Инвестор планирует завершить строительство в третьем квартале 2024 года, а уже к середине 2025 года выйти на проектную мощность», — подчеркнула министр.
На новом предприятии создадут не менее ста пятидесяти рабочих мест. Благодаря расширению производства в год компания сможет выпускать свыше 1,5 миллиона единиц продукции.
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