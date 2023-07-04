Свыше 500 подмосковных компаний МСП подали заявки на субсидии на модернизацию производства

В Подмосковье завершился прием заявок на участие в конкурсе на получение субсидий по программе «Модернизация». Отбор длился месяц.

Претендентами на получение данной поддержки стали более 560 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

В начале июня в Подмосковье также стартовали конкурсы на получение субсидий по программам «Маркетплейсы» и «Франшиза», напомнила глава областного Мининвеста. Так, сейчас на получение поддержки при выходе на маркетплейсы претендуют 165 компаний МСП, а на открытие бизнеса по франшизе — 49.

Заявки на данные программы принимаются до конца года. Сделать это можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода областного бюджета.