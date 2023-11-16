Губернатор Подмосковья проверил работу поликлиники в Молодежном после ремонта

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в ЗАТО Молодежный проверил работу поликлиники, которая была отремонтирована в прошлом году.

Здание медучреждения построили в 1963 году. В рамках ремонта там привели в порядок фасад, крышу, обновили двери и внутренние инженерные сети, а также осуществили внутреннюю отделку и установили кондиционеры, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Важная локация для всех жителей Молодежного — это поликлиника. Она единственная в ЗАТО — и тем важнее, чтобы все было комфортно, современно, чтобы не нужно было ездить в соседние территории за медицинской помощью», — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что поликлинику постарались привести к единому стандарту по программе «Наша поликлиника». В медучреждении появились удобные зоны ожидания, безбарьерная среда, навигация, отдельный фильтр-бокс для приема инфекционных больных, рентген-кабинет, физиотерапевтический, прививочный и массажный кабинеты, соляная комната, отдельный блок со своим входом для маленьких пациентов. На первом этаже расположились отделения для диагностики и сдачи анализов.

Также в поликлинике теперь есть аппарат для суточного мониторинга артериального давления, дентальный рентген с визиографом, а в апреле этого года открылся кабинет УЗИ с современным аппаратом.

Фото: [ Дмитрий Белицкий ]

Андрей Воробьев также пообщался с персоналом и пациентами. Так, заведующая поликлиникой, врач-педиатр Светлана Соболева поделилась, что медучреждение изменилось и внешне, и внутренне — стало просторным и светлым. Кроме того, теперь отдельно выделен дневной стационар — две комфортабельные палаты с кондиционерами. Она также рассказала, что большой популярностью у местных жителей пользуется галокамера — соляная комната.

Поликлиника в Молодежном обслуживает свыше двух тысяч взрослых и более шестисот детей. В медучреждении работают участковый терапевт, педиатр, стоматолог, врач УЗИ и функциональной диагностики. Выездные приемы проводят кардиолог, хирург, невролог и эндокринолог.

Фото: [ Дмитрий Белицкий ] Фото: [ Дмитрий Белицкий ] Фото: [ Дмитрий Белицкий ]

Ранее Андрей Воробьев проверил работу физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный».