Свыше 700 брендов присоединились к программе «100% Подмосковье»

Более 700 местных производителей оригинальных товаров и услуг стали участниками программы «100% Подмосковье», сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве напомнили, что реестр «100% Подмосковье» создан для продвижения региональных брендов, он помогает предпринимателям повышать узнаваемость их продукции, привлекая внимание потенциальных клиентов.

Состоящие в реестре компании могут пользоваться услугами центра «Мой бизнес», получить льготную ставку в областном Фонде микрофинансирования и дополнительные десять баллов в конкурсе субсидий, а также участвовать в специальных выставках-ярмарках на региональном инвестпортале и представлять свои товары на специальной вкладке «Сделано в Подмосковье» крупнейшего маркетплейса.

В областном Мининвесте также напомнили, что региональный центр «Мой бизнес» создали в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о действующих в Московской области мерах поддержки бизнеса.