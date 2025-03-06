Свыше 80 вакансий с зарплатой до ста тысяч рублей предлагали на ярмарке вакансий в Рязани
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На ярмарке вакансий, прошедшей в Рязани, соискателям предложили свыше 80 вакансий с зарплатой до 100 тыс. рублей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное министерство труда и соцзащиты населения.
Отмечается, что рабочие места имеются на предприятиях оборонно-промышленного, нефтегазового и строительного комплексов, а также в силовых структурах.
Подчеркивается, что по результатам большая часть соискателей определились с выбором, прошли экспресс-собеседования.
Ранее сообщалось, что офис южнокорейской KIA начал поиск сотрудников в РФ.