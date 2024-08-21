Свыше четырех миллиардов рублей направлено на поддержку аграрных предприятий Нижегородской области

Более четырех миллиардов рублей направлено на поддержку аграрных предприятий Нижегородской области с начала текущего года. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Уточняется, что в целом на поддержку агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий региона в бюджете предусмотрено более шести миллиардов рублей, из которых свыше четырех миллиардов рублей выделено из регионального бюджета, более двух миллиардов — из федерального.

Отмечается, что на поддержку животноводства направлено около полутора миллиардов рублей . Это представлено в виде субсидий на возмещение части затрат, которые связаны с производством молока, содержанием и искусственным осеменением животных, покупкой племенного скота, а также в виде субсидий на производство зерна, картофеля, овощей, на страхование посевов, компенсацию части затрат, которые связаны с покупкой техники и элитных семян.

Ранее сообщалось, что аграрии Подмосковья с начала года ввели в оборот более шести тысяч гектаров неиспользуемых земель.