Свыше четырех миллиардов рублей выделено на господдержку виноградарства и виноделия в Крыму с 2014 года

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, свыше четырех миллиардов рублей на государственную поддержку виноградарства и виноделия выделено на полуострове с момента вхождения республики в состав Российской Федерации. Об этом сообщил «Крым 24».

Он добавил, что за это время заложено более девяти тысяч гектаров молодых виноградников.

По мнению главы республики, также увеличились и объемы производства шампанского, игристых и виноградных вин.

Ранее эксперты пояснили, стоит ли приобретать появляющиеся на полках российских магазинов белорусские вина.