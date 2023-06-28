Свыше девяти тысяч рабочих мест создали резиденты технопарков Подмосковья

Резиденты технопарков Подмосковья создали более 9,4 тысячи рабочих мест, сообщила глава областного министерства инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Большинство созданных рабочих мест занимают высококвалифицированные специалисты, подчеркнула министр. Технопарки востребованы предпринимателями, поскольку такие площадки подходят для размещения производственных предприятий и научных компаний.

Сейчас на территории Подмосковья работают девятнадцать технопарков. Их резидентами стали свыше 500 компаний. Два технопарка получили аккредитацию министерства промышленности и торговли России и включены в соответствующий федеральный реестр, напомнили в региональном Мининвесте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширят возможности для экспортеров.