Свыше двадцати рабочих мест создадут на новом производстве газобетонных блоков в Рузе

В Рузском округе продолжается строительство производства газобетонных блоков. После запуска завода в муниципалитете появится более двадцати новых рабочих мест.

Здание нового производства возводится на участке, полученном по льготной программе «Земля за 1 рубль». Сейчас уже построены стены будущих цехов, проведены электричество и водопровод, сообщило РИАМО.

Как отметила замглавы администрации Рузского округа Юлия Голубина, сейчас на территории муниципалитета свободно пятнадцать участков, на которых предприниматели могут открыть импортозамещающие производства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что Московская область занимает первое место среди российских регионов по производству сыров.