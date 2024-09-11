Свыше двадцати тысяч научных сотрудников трудятся в подмосковных наукоградах
Фото: [пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области]
В Подмосковье расположено семь наукоградов, напомнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
«Сегодня на территории наукоградов Московской области суммарно расположено сто тридцать научно-производственных организаций, где трудоустроено свыше двадцати одной тысячи научных сотрудников. Наибольшее число специалистов работают в Королеве», — отметила глава областного Мининвеста.
Вторым по числу научных сотрудников является наукоград Жуковский, а третьим — Дубна.
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