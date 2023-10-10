Свыше двухсот помещений за рубль доступно предпринимателям в Подмосковье

Подмосковным бизнесменам в рамках сервиса «Недвижимость за 1 рубль» доступно более двухсот помещений на территории региона, сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Так, сорок четыре объекта расположены в Богородском городском округе, еще семнадцать — в Пушкино, уточнили в ведомстве.

Ознакомиться с объектами недвижимости и подать заявку на их получение можно на инвестиционной карте Подмосковья. По условиям программы «Недвижимость за 1 рубль», срок льготной аренды помещения составляет до десяти лет, а здания — до пятнадцати лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные компании вошли в число лучших экспортеров страны.