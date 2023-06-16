Свыше двухсот рабочих мест появится на новой базе сантехнического оборудования в Видном

В Видном построят складскую базу для сантехнического оборудования. Минжилполитики Подмосковья уже выдало соответствующее разрешение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Складская база расположится на площади свыше четырнадцати тысяч квадратных метров. Там будут производится приемка, сортировка, хранение и отправках сантехнических изделий.

Размер инвестиций в проект, который сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при областном правительстве, составит один миллиард рублей. На складской базе будет создано более 230 рабочих мест.

В министерстве жилищной политики Московской области подчеркнули, что реализация такого масштабного проекта позволит увеличить годовой объем поступления продукции до 74 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Подмосковье заработает единый комплекс обработки металлов. Соответствующее соглашение губернатор региона Андрей Воробьев подписал на полях ПМЭФ.