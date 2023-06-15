Губернатор Подмосковья рассказал о планах по строительству единого комплекса обработки металлов

Единый комплекс обработки металлов начнет работу в Подмосковье в 2026 году. Соглашение о создании объекта было подписано губернатором региона Андреем Воробьевым и представителем Промышленного центра обработки металлов «Электроугли» ГК «Металлсервис» Олегом Тюрпенко.

«Строительство центра обработки металлов в Подмосковье позволит перенести к нам, в Россию, выпуск продукции так называемых высоких переделов, то есть прошедшую сложную, многоуровневую технологичную переработку», - отметил глава региона.

По его словам, в комплексе будут производить порядка двухсот тысяч тонн продукции ежегодно.

Старт строительных работ запланирован на текущий год. Сейчас для этого подбирается подходящий участок в рамках программы «Земля за 1 рубль».

В реализацию проекта будет вложено свыше четырех миллиардов рублей инвестиций. Запуск комплекса позволит создать в области три с половиной сотни рабочих мест.

Ранее губернатор подписал соглашение об открытии крупного логистического комплекса в Солнечногорске.