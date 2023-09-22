Свыше двухсот субъектов МСП Подмосковья возместили затраты на франшизы и маркетплейсы

Подмосковные предприниматели с начала этого года получили поддержку в размере свыше шестидесяти трех миллионов рублей в виде субсидий на возмещение затрат по франшизе и выходу на маркетплейсы, сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

Так, субсидии на возмещение затрат по франшизе получили шестьдесят субъектов среднего и малого предпринимательства, сумма составила двадцать пять миллионов рублей. Еще 143 бизнесмена воспользовались поддержкой при выходе на маркетплейсы. В рамках субсидии им было предоставлено около сорока миллионов рублей, уточнила Зиновьева.

«И это лишь малая часть обширного перечня инструментов поддержки МСП, существующих у нас в регионе», — подчеркнула министр.

Она напомнила, что подать заявки на субсидии на возмещение затрат по франшизе и выход на маркетплейсы можно до конца года на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что в регионе стараются делать удобными сервисы для бизнеса.