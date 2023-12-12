Свыше миллиарда рублей инвестируют в новое производство оборудования для альпинизма в Истре

В Истре приступили к строительству второй очереди производственно-складского комплекса, где будут производить стационарные и мобильные устройства для альпинизма.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит свыше одного миллиарда рублей, рассказала глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба министерства.

Завершить строительство и запустить первую очередь инвестор планирует в первом квартале следующего года, вторую очередь запустят через год.

«На предприятии будет создано не менее двухсот рабочих мест для жителей Подмосковья», — указала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Запуск нового завода в Истре значительно увеличит производственные мощности предприятия и список наименований продукции — линейку расширят в связи с курсом на импортозамещение. Также на новом производстве будет работать испытательный полигон для продукции.

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