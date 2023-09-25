Свыше миллиона квадратных метров готовых помещений для бизнеса построят в Подмосковье до 2028 года

Еще 1,3 миллиона квадратных метров готовых помещений для бизнеса построят в индустриальных парках Подмосковья до 2028 года, сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Как отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева, сейчас инвесторам, желающим запустить предприятия в индустриальных парках региона, доступно пятьсот семнадцать тысяч «квадратов».

«Чуть более чем за четыре года будут построены новые помещения, более чем в 2,5 раза превышающие по своей совокупной площади те, что предлагают инвесторам на данный момент», — подчеркнула министр.

Она напомнила, что сейчас в Подмосковье работает шестьдесят девять индустриальных парков. Их общая площадь составляет порядка 3,6 тысячи гектаров. Инвесторам предлагается готовая инфраструктура для размещения различных предприятий, в том числе производственных, торговых и логистических.

Как добавили в областном Мининвесте, приобрести недвижимость в индустриальных парках можно с помощью программы «Промышленная ипотека», по которой предусмотрены кредиты по ставке до пяти процентов годовых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что около сорока процентов обращений предпринимателей касаются предоставления земельных участков.