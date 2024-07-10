Свыше пяти тонн черной смородины собрано в хозяйствах Рязанской области

В Рязанской области в садоводческих хозяйствах собирают черную смородину, уже собрано свыше пяти тонн этой ягоды. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минсельхозпрод.

Уточняется, что черную смородину выращивают в ООО «Авангард» Рязанского района и «ТМ Агро» Михайловского района.

Поясняется, что урожай местных ягод сразу же поступает в собственные торговые точки предприятий. Кроме того, продукцию можно приобрести на рынках областного центра и на ярмарках выходного дня.

Ранее сообщалось, что в регионе уже собрано 70 тонн садовой земляники.