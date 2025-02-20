Свыше половины работодателей в России испытывают нехватку IT-специалистов

Большая часть отечественных работодателей испытывают нехватку IT-специалистов на рынке труда, а 16% из них ощущают это весьма остро. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что ключевой дефицит кадров наблюдается среди Senior (40%) и Middle (39%). На нехватку сотрудников на уровне управляющих и директоров (C-Level) указали 15%. При этом компании не испытывают голода на младших специалистов.

Отмечается, что для привлечения и удержания указанной категории специалистов в этом году работодатели планируют предоставлять гибкий график и возможности удаленной работы, повысить зарплаты и добавить различные бонусы, привлечь сильных специалистов на проектной основе на необходимые временные задачи.

Ранее была названа профессия, обогнавшая айтишников по росту зарплат.