СМИ назвали профессию, обогнавшую айтишников по росту зарплат

С января по ноябрь заработная плата курьеров в России увеличилась на 15%, теперь они получают больше, чем IT-специалисты и медики. Об этом пишет РБК.

Согласно имеющемуся в распоряжении издания исследованию, медианная зарплата курьеров за указанный временной промежуток увеличилась на 15% или до 115,6 тыс. руб. в месяц. По данным на ноябрь, доставщики зарабатывали больше медиков, учителей и даже аналитиков данных из IТ-сферы, которые получали порядка 114,2 тыс. руб.

Опрошенные эксперты считают, что сложившаяся ситуация обусловлена недостатком кадров в сфере доставки. За этот временной отрезок вакансий стало больше примерно на 36%, а резюме меньше на 9%. При этом работодатели готовы предложить сотрудникам гибкий график, а еще различные бонусы, надбавки и даже дополнительные социальные гарантии.

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