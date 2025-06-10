Свыше полутора миллионов туристов посетили Крым с начала года

По словам министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия, с января по май включительно этого года полуостров посетили свыше полутора миллионов туристов. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что данный показатель почти на 20% выше показателя за аналогичный период минувшего года.

По мнению чиновника, что загрузка средств размещения за этот же период увеличилась более чем на 6%. При этом санатории загружены еще больше — почти на 80%. На летний сезон уровень загруженности номерного фонда достигает около 60%.

Он отметил, что также крупные гостиничные комплексы с развитой инфраструктурой уже сегодня осуществляют продажи номерного фонда на сентябрь и октябрь.

Ранее сообщалось, что турпоток в Севастополе вырос более чем на 60% в этом году.