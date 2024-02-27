Свыше семи тонн подмосковных товаров распродали в ретейле ОАЭ за месяц

Около 7,6 тонн подмосковных товаров распродали в ретейле ОАЭ в рекордно короткие сроки, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Она напомнила, что товары региональных производителей были размещены на полках крупных супермаркетов в Дубае в конце прошлого года — ноябре-декабря. Пробную партию продукцию раскупили практически за месяц.

Участниками новой комплексной программы поддержки экспортеров стали пять подмосковных компаний. Они отправили свою продукцию в Объединенные Арабские Эмираты в рамках экспортного контейнера МСП, также бизнесменам были оказаны услуги по транспортировке и листингу.

«Заблаговременно специалистами Мининвеста были достигнуты договоренности по размещению этой продукции на полках торговых сетей. Наш контейнер полностью распродан в ретейле практически за месяц. Мы можем констатировать эффективность нашего «пилота» и готовимся к новым листингам», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.

Министр уточнила, что теперь Подмосковье нарастит поставки в ОАЭ, также планируется расширить географию и отправлять продукцию местных производителей в Китай и Саудовскую Аравию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе создают пять индустриальных парков нового формата.