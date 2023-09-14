Свыше семидесяти рабочих мест появится на производстве преформ в Подольске

В Подольске построят производственно-складской комплекс для изготовления преформ выдува пластиковых бутылок и колб.

Разрешение на возведение здания площадью свыше двадцати четырех тысяч квадратных метров выдало министерство жилищной политики Подмосковья, сообщила пресс-служба ведомства.

Инвестиции в проект, который сопровождает Центр содействия строительству при правительстве Московской области, составят 1,5 миллиарда рублей. Запуск нового производственно-складского комплекса создаст свыше семидесяти новых рабочих мест.

Фото: [ «Альфатехформ» ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что инвестиции в основной капитал Подмосковья за первое полугодие превысили 550 миллиардов рублей.