Свыше семнадцати тысяч тонн овощей открытого грунта собрали в Подмосковье

В Московской области собрали уже более семнадцати тысяч тонн овощей открытого грунта.

Урожайность составляет 219 центнеров на гектар, в прошлом году показатель был на уровне 150 центнеров на гектар земли, сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что в регионе выращивают в том числе капусту, горох, бахчевые культуры и свеклу. Кроме того, с площади почти 250 гектаров выкопан картофель — валовый сбор составил 7,2 тысячи тонн. Это почти на шесть тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил развитие сельских территорий со старостами пяти округов.