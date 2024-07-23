Свыше шести тысяч обращений отработали специалисты ЦУР «Бизнес» в Подмосковье за полгода

Специалисты подмосковного ЦУР «Бизнес» отработали более шести тысяч обращений от предпринимателей за первое полугодие текущего года, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего за это время в систему поступило 6,3 тысячи вопросов от бизнесменов, отработано 95 процентов из них, остальные сейчас находятся в работе, уточнила глава областного Мининвеста, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

«Для решения большей части вопросов достаточно консультации, которую предприниматели получают в течение одного-двух рабочих дней», — отметила Екатерина Зиновьева.

Наиболее популярные темы для консультаций — меры поддержки, вопросы по открытию и ведению бизнеса, а также земля и недвижимость для бизнеса.

Все обращения от предпринимателей в ЦУР «Бизнес» заносятся в единую систему, где за каждым профильным ведомством и администрацией закреплены модератор и ответственные лица, осуществляющие контроль за сроками и качеством отработки обращений.

В министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области также напомнили, что подмосковная система ЦУР «Бизнес» признана правительством России успешной практикой, такие пилотные проекты запущены уже в десяти регионах страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье реализуется более тридцати проектов с применением ИИ.